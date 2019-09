Alta velocità, 5 giovani feriti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Attendiamo i risultati dei test alcolemici e abbiamo anche acquisto un filmato per valutare la situazione". Così all'ANSA il comandante Antonio Muriano, della Polizia Municipale di Napoli, in relazione al grave incidente che ha coinvolto cinque giovani - alcuni dei quali hanno anche partecipato in passato a trasmissioni televisive - avvenuto a Fuorigrotta. L'auto dei giovani si è schiantata contro alcuni paletti e un tabellone; gli amici viaggiavano a bordo di una Bmw ed erano usciti dal tunnel del sottopasso Claudio. Il 24enne che conduceva il veicolo (per il giovane 40 giorni di prognosi), ha perso il controllo della vettura a causa dell'alta velocità. La più grave è una donna di 35 anni, ora in prognosi riservata; per gli altri occupanti l'autovettura (due ragazze e un ragazzo) ferite minori. La causa potrebbe essere ricercata nello stato di ebbrezza del conducente ma non è escluso che anche i passeggeri potessero trovarsi nella stessa condizione. Nel mezzo c'ernao bottiglie di superalcolici.