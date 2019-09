Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il centrocampista dl Napoli Fabian Ruiz è nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo deportivo, lo scorso fine settimana Eric Abidal, che è segretario tecnico dei blaugrana, è stato in Italia ed ha assistito a Lecce-Napoli proprio per seguire lo spagnolo sulle cui tracce il Barcellona è già stato varie volte in passato, sin da quando giocava con il Betis.

Ruiz, che ha 23 anni, è stato acquistato dal Napoli per 30 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2023, ma è in cima alla lista dei desideri del club blaugrana per le sue caratteristiche che si sposerebbero perfettamente nel sistema di gioco dei catalani la prossima stagione, quando potrebbero lasciare il club Rakitic, Vidal e Busquets.