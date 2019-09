Clima: anche a Salerno migliaia di studenti in piazza

(ANSA) - SALERNO, 27 SET - Anche Salerno questa mattina in piazza per Fridays for Future. Migliaia di studenti, con i volti dipinti di verde e blu, muniti di striscioni, hanno sfilato per le strade cittadine chiedendo immediati interventi per fermare i cambiamenti climatici nel mondo. Da piazza Portanova alla spiaggia di Santa Teresa, una folla colorata e composta ha manifestato a difesa del clima. A sostenere questa battaglia anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha raggiunto gli studenti proprio a piazza Santa Teresa.

"Si tratta - ha detto il primo cittadino - di un corteo sterminato che arriva fino a piazza della Concordia. Il lungomare è pieno di ragazzi per un'azione forte, alta, simbolica, che pesa come idee che gravano sulle scelte della politica e delle industrie. Queste azioni di giovani e giovanissimi valgono più di qualunque altra cosa, perché di fatto conducono ad una inversione dei criteri del pensiero.

Anche se non hanno poteri specifici, queste azioni hanno il potere di far cambiare le idee. Credo e spero che le cose vadano avanti, che la lotta permanga con fermezza, fino ad ottenere una serie di risultati. I Comuni possono fare piccoli gesti anche simbolici. Noi ora in Consiglio Comunale non useremo più la plastica ma stoviglie compostabili".

Nel corso della mattinata, una delegazione di studenti si è recata a Palazzo di Città dove ha consegnato nelle mani del sindaco una richiesta di dichiarazione dell'Emergenza climatica ed ambientale. "Chiediamo - ha spiegato la studentessa Simona Rinaldi, portavoce del movimento Fridays for Future - che venga dichiarato lo stato di emergenza climatica ed ambientale, riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico. Chiediamo che venga data la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell'agenda dell'Amministrazione comunale. Questa mattina siamo scesi in piazza in tantissimi, di tante scuole non solo salernitane ma anche della provincia".(ANSA).