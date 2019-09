Cadavere carbonizzato ad Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Un incendio è divampato in un panificio ad Afragola (Napoli), in contrada Lautrec, per cause non ancora accertate.

I Vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme, hanno trovato nei locali un cadavere carbonizzato.

Polizia e Polizia Municipale sono intervenuti nel panificio.