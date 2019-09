Portici-Antartide collegati dall' ENEA

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Il Centro ricerche dell' ENEA a Portici (Napoli) sarà in collegamento con la Base Concordia, in Antartide, domani in occasione dell' "Open Day della Ricerca 2019".Si tratta di un' iniziativa inedita: dalle 17.45 alle 19.00 sarà possibile parlare con i ricercatori della base italiana e rivolgere loro domande domande sulla vita e le ricerche che conducono. "L' Antartide - dice all' ANSA Saverio De Vito, ingegnere del Centro ricerche dell' ENEA di Portici, che ha lavorato in Antartide nel 2012 - è una miniera preziosa per gli studi sul clima, i ghiacciai, e la genetica delle popolazioni animali. La ricerca è finanziata dal Miur con il coordinamento scientifico del CNR e logistico dell'ENEA e la partecipazione delle Forze Armate.

scientifico con l'ausilio di meccanici per le manutenzioni dei mezzi. ''