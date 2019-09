Attias,drammatico ragazzi no competenze

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - "Vedere i ragazzi con lo smartphone in mano senza alcuna competenza è davvero drammatico". Lo ha detto Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale intervenendo al Campania Digital Summit in corso al polo universitario di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. "Un conto è essere uno smanettone - ha aggiunto - un conto è essere un competente".