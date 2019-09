Whirlpool: corteo operai Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - É partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. È alta la partecipazione dei lavoratori del sito industriale di Napoli est che temono per il loro futuro occupazionale, in seguito alla decisione dei vertici di cedere la fabbrica a una azienda svizzera.

Gli operai si sono dati appuntamento alla fermata della metro di Mergellina, a Napoli, e percorreranno le strada fino a raggiungere la sede del Consolato americano. I manifestanti indossano tutti una t-shirt con la scritta: "Whirlpool Napoli non molla".

All'esterno della metropolitana una gruppo di persone appartenenti a Potere al Popolo ha affisso dei manifesti con la scritta: "Community Day - Special edition. Il nostro credere nella comunità forti e nelle connessioni di luoghi in cui operiamo è importante. Per questo, nel 2019, abbiamo ripagato il lavoro di 420 operai con il licenziamento".