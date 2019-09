Su YouTube l'horror tv made in Naples

Si intitola Mad Test, ed è una serie televisiva in streaming interamente made in Naples. Ogni martedì, dal primo ottobre, un nuovo episodio degli otto che compongono la storia sarà disponibile su Youtube, canale DCDM, acronimo dei due ideatori, protagonisti e realizzatori del progetto: Davide Carfora e Dario Molaro. Mad Test narra di un gruppo di giovani studenti di Medicina napoletani che si ritrovano in una casa isolata fuori città per prepararsi alla sessione autunnale di esami. Nessuno di loro può immaginare che saranno costretti a lottare per sopravvivere a una misteriosa e spaventosa presenza che minaccia di ucciderli tutti nel corso di un'unica notte di terrore. Per girare gli otto episodi, Davide e Dario si sono avvalsi delle interpretazioni di altri giovani come loro, provenienti da tutta Italia, appassionati di horror e di serie tv: Alfredo Di Napoli, Fabiana Persico, Diandra Elettra Moscogiuri, Marilia Marciello, Alexander Nozza e Anisha Kanhye.