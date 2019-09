Legna con chiodi per il forno,denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Il pane era cotto a legna ma sulla legna c'erano dei chiodi conficcati. E non lontano c'erano anche altri lezzi di legname che però erano verniciati. E' quanto hanno scoperto i carabinieri forestali in un panificio del Napoletano. A far scattare i controlli sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato la fuoriuscita di fumo nero. Il fornaio, un 64enne, ora dovrà pagare una sanzione di 1.800 euro e denunciato per abbandono, smaltimento illecito e combustione illecita di rifiuti.

Mel panificio i carabinieri hanno sequestrato 336 confezioni di pelati poiché erano non tracciabili in quanto senza etichette.

sequestrati anche 50 chili di pane privi anche questi della tracciabilità e senza indicazioni sugli ingredienti utilizzati durante la lavorazione.(ANSA).