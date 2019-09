Ischia anziana cade dal 3o piano,malore?

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - E' giallo ad Ischia Porto per la morte di una anziana caduta dal terzo piano di un palazzo in via Leonardo Mazzella: la donna, 80 anni di origine tedesca, è stata ritrovata senza vita nel cortile della casa in cui abitava stamattina poco prima delle 9.

Non è ancora chiaro se alla base del tragico volo ci sia stata la decisione di togliersi la vita oppure un malore: su questo indagano i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Angelo Mitrione. Non si registrano testimoni. Sul luogo è accorsa un po' di gente, considerato che la signora era molto conosciuta in zona: dopo l'esame del cadavere da parte del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia.