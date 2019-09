Traffico farmaci salvavita, 5 arresti

(ANSA) - CASERTA, 24 SET - Un traffico di farmaci salvavita, attraverso ricette rubate in ospedali e studi medici, gestito da elementi legati alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi,è stato interrotto dai Carabinieri di Aversa, che hanno arrestato 5 persone. Domenico Spenuso, 40 anni, trasferito in carcere, ed altre 4 persone, che hanno ottenuto gli arresti domiciliari, compilavano le prescrizioni mediche a nome di ignari professionisti accreditati presso l' SSN per la somministrazione di farmaci di classe "A" in favore di pazienti inesistenti o ignari. I medicinali venivano poi inviati all'estero tramite vettori compiacenti e senza rispettare le norme sulla conservazione dei prodotti, con pericolo per la salute delle persone. L' indagine della DDA è nata da una costola di quella che qualche anno fa smantellò la cosca nata sulle ceneri del clan Bidognetti, la cosiddetta "nuova gerarchia del clan dei casalesi".