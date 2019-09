Ciclista travolto in Galleria Vittoria

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Un ciclista è stato tamponato da un' auto nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all' Ospedale "Cardarelli", le sue condizioni sono gravi. La Galleria è stata chiusa al traffico in direzione di via Acton per consentire alla Polizia Municipale, i effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale l'auto, una "Fiat Punto" di colore rosso, ha tamponato violentemente il ciclista che procedeva nella Galleria Vittoria in direzione di via Acton.

Il ciclista ha sfondato il parabrezza dell' auto con il proprio corpo ed è stato trascinato per circa 60 metri dal punto dell' impatto.