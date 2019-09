Sit in ad Anacapri contro abbattimento

(ANSA) - ANACAPRI (NAPOLI), 20 SET - Decine di persone si sono riunite questa mattina a Capri per tentare di impedire l'abbattimento di un'abitazione abusiva e portare la propria solidarietà alla famiglia proprietaria dell'immobile, che altrimenti "sarebbe privata della sua unica casa".

Il sit in di solidarietà e protesta si è svolto in via Lofunno, ad Anacapri, in una zona agricola lontana dal centro abitato. Le ruspe sono arrivate per abbattere un immobile, edificato negli anni scorsi da una famiglia su un terreno di sua proprietà, che da diverso tempo è oggetto di provvedimento di demolizione da parte della Procura. L'operazione era stata programmata per questa mattina e insieme all'impresa incaricata del lavoro è arrivato da Napoli anche un nucleo di agenti di polizia per scongiurare problemi di ordine pubblico.