Incendi: a Sarno cittadini evacuati

(ANSA) - SALERNO, 20 SET - Un vasto incendio si è propagato sul monte Saretto a Sarno (Salerno). Il sindaco Giuseppe Canfora sta seguendo da vicino le operazioni di spegnimento, insieme con le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco; i cittadini devono "tenere le finestre chiuse e ad uscire solo in caso di necessità". Per domani il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. In via precauzionale, i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, interessata dall'incendio del Saretto devono lasciare le case e recarsi nelle abitazioni di familiari e di amici, o in alternativa nell'Istituto Baccelli per trascorrere la notte al sicuro. Si sta lavorando celermente per controllare il fronte di fuoco. Due squadre, per un totale di 10 uomini, dell'Aib (Antincendio Boschivo) della Provincia di Salerno stanno raggiungendo i luoghi per affiancare i Vigili del Fuoco e le squadre di volontari. Sono in stretto contatto con il sindaco di Sarno che ha attivato prontamente tutte le attività di emergenza.