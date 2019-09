Prof derisa in classe, s'indaga su video

(ANSA) - SALERNO, 19 SET - Gli agenti della polizia postale di Salerno stanno passando al setaccio il web per provare a ricostruire la vicenda dei video registrati in alcune classi dell'istituto Regina Margherita di Salerno e diffuse in rete. Le immagini, pubblicate sul web e diventate in poco tempo virali, ritraggono una docente in evidente difficoltà nel gestire la classe che viene derisa e presa in giro dagli studenti durante l'appello. In un altro video si intravede un ragazzo che si avvicina incappucciato alla cattedra. Alcuni dei video registrati all'interno dell'istituto risalgono ad almeno due anni fa.

"Ho ascoltato uno alla volta tutti gli alunni - ha detto all'ANSA Angela Nappi, la dirigente del 'Regina Margherita' - Sono esterrefatti e perplessi e non capiscono perché dei video vecchi siano stati messi in rete ora in modo seriale". Il sospetto, dunque, è che l'autore della pubblicazione possa non essere un alunno.