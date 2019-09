De Luca, nulla di nuovo da scissione

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - "La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc sulla scelta di Matteo Renzi di lasciare il Pd. "Sono eventi traumatici che non producono risultati positivi.

E' stata fatta una scelta, a mio parere sbagliata, ma si guarda al futuro", ha aggiunto De Luca.