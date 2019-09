Spari a Napoli, trovati 26 bossoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Ventisei bossoli sono stati ritrovati dalla Polizia nei 'Quartieri spagnoli' di Napoli.

Gli agenti sono intervenuti alle ore 4.30 in via Colonna a Cariati - angolo Vico Concordia, nel tratto a monte della centralissima via Roma. Secondo quanto conferma la Polizia non ci sarebbero feriti; indagini sono in corso.

Lo scorso 12 settembre, sempre nei Quartieri spagnoli, furono sequestrati dai carabinieri 5 bossoli. (ANSA).