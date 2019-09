Al 'Troisi'tra comicità,musica e cabaret

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Teatro comico, musica e nuovi beniamini del cabaret e della scena moderna sono gli ingredienti della stagione 2019-2020 del Teatro Troisi a Napoli. Con l'impegno del neo direttore artistico Fabio Brescia "tutto è pronto per un cartellone di sicura qualità e impatto sul pubblico" come rileva una nota. "Con un abbonamento a nove spettacoli al costo simbolico di 100 euro - si sottolinea ancora - gli amici del teatro di Via Leopardi potranno assistere a una carrellata di lavori; si partirà il prossimo 10 ottobre con Maurizio Casagrande con 'A tu per tu' e si proseguirà il 2 e 3 novembre con Michele Placido e la sua 'Serata d'onore'". Il 16 novembre sarà la volta di Diego Sanchez con "Sipario in Paradiso". Spazio il 29 e 30 novembre a Massimiliano Gallo con "Tutta colpa della Luna". Dal 19 dicembre, fino al 6 gennaio 2020, a tenere banco sul palcoscenico sarà lo stesso direttore artistico nel ruolo "en travesti" di Lucia, personaggio che fu di Luisa Conte, con la commedia "Mpriesteme a Mugliereta".