Capua Film Fest dialoghi, c'è Servillo

(ANSA) - CAPUA, 15 SET - Lo storico Teatro Ricciardi apre la "Porta del Sud" al cinema. Lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21,00 Toni Servillo inaugura il primo appuntamento di Capua Film Fest - dialoghi d'autore. L'evento a cadenza mensile promuove arte e creatività sul territorio attraverso la parola, l'ingegno e la curiosità per "il cinema di chi ama il cinema", con la direzione artistica di Francesco Massarelli.

Servillo arriva a Capua con il film applaudito al festival del cinema di Venezia, "5 è il numero perfetto" di Igort. Il fumettista di fama internazionale, al debutto come regista, mostra una Napoli piovosa degli anni '70 vista attraverso lo sguardo misterioso e senza morale del killer Peppino Lo Cicero.

Nel cast anche Valeria Golino e Carlo Buccirosso. "Capua film fest - dialoghi d'autore" è frutto della collaborazione del Teatro Ricciardi con Capua luogo della lingua festival e Circolo dei lettori di Capua - cose d'interni libri.

https://www.teatroricciardi.it. Biglietto sei euro, anche on line.