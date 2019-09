Napoli, Llorente potrebbe giocare dal 1'

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - ''LLorente? Non vi meravigliate se domani lo vedrete in campo dall'inizio''. Carlo Ancelotti lancia un conferenza stampa un chiaro segnale verso lo spagnolo, da pochi giorni arrivato a Napoli e che potrebbe debuttare in maglia azzurra in occasione della partita con la Sampdoria.

''Llorente - spiega il tecnico - ha dimostrato grande professionaltià e serietà e si è presentato in ottime condizioni''. ''Se un calciatore che non ha svolto la preparazione iniziale con i compagni di squadra - aggiunge - possa giocare più o meno presto dipende da quello che l'allenatore gli chiede di fare in campo''. ''Llorente - conclude Ancelotti - è un giocatore a disposizione della squadra perchè ha qualità e caratteristiche diverse dagli altri. Non vi meravigliate dunque se giocasse domani, anche dall'inizio''.