Ancelotti, Mertens e Callejon affidabili

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - "Mertens e Callejon? Confermo ciò che ha detto il presidente De Laurentiis relativamente ai loro contratti. C'è da parte nostra la volontà di rinnovare". Carlo Ancelotti in conferenza stampa parla di un tema sul quale sono molto sensibili i tifosi, l'allungamento del contratto per il belga e lo spagnolo.

"Si tratta - spiega il tecnico - di due giocatori estremamente affidabili sotto tutti i punti di vista. Abbiamo tempo per trovare con calma una soluzione per tutti e due ma sicuramente - conclude Ancelotti - c'è la volontà da parte mia e delle società di trattenerli".