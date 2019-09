Regionali: de Magistris, non mi candido

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - Una candidatura per le regionali 2020 in Campania? "Farò il sindaco fino al 2021". Risponde così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a Rai Radio 1, nella trasmissione Centocittà. "Sto lavorando per una coalizione civica regionale, un campo largo alternativo - dice - Una candidatura forte che sia alternativa a De Luca da una parte, all'estremismo di Salvini dall'altra". "Da quello che vedo vorrei portare a compimento il mio mandato di sindaco, la città lo merita". Il sindaco, in merito a una ipotetica alleanza civica anche con il M5S, ricorda: "Sono sempre stato disponibile al dialogo anche in vista delle regionali, delle prossime scadenze". "I partiti sono in grande affanno. Quella napoletana è una esperienza civica, fatta di movimenti, associazioni, reti e cittadini, un modello vincente". "Non ho alle spalle alcun partito né apparato, eppure non sono isolato. Se sei isolato a Napoli non governi 8 anni, si è creata una connessione con la gente che si è presa cura della città, si è investito".