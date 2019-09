Napoli: Meret, in difesa miglioreremo

(ANSA) NAPOLI, 12 SET - "In difesa non siamo partiti benissimo, sette gol presi in due gare sono tanti. Dobbiamo migliorare, avere due centrali così è una garanzia ma non sono ancora abituati a giocare insieme, perché hanno fatto pochi allenamenti. Bisogna lavorare e sono sicuro che dalle prossime partite la fase difensiva sarà migliore". Lo ha detto il portiere del Napoli Alex Meret. Meret si prepara all'esordio stagionale in casa contro la Samp e sottolinea la necessità della partecipazione corale alla fase passiva: "In attacco - dice - abbiamo sfruttato bene le occasioni, ma serve maggiore attenzione nelle coperture preventive. Koulibaly e Manolas ci permettono di stare un pochino più alti ma non bisogna mai perdere di vista l'equilibrio. L'autogol di Koulibaly? Capita a tutti di sbagliare, non si può criticare uno come Kalidou che è stato forse il migliore della passata stagione".