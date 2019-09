Al via lezioni a Napoli, aperte 333 sedi

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - Sedie, banchi, il verde, piccole lesioni: sono le 'emergenze' alle quali si sta rispondendo "in tempo reale" per i 333 edifici che ospitano le scuole di pertinenza del Comune di Napoli. Nel giorno in cui cominciano le scuole in città, è quasi tutto pronto. Quasi perché, come spiega l'assessore comunale all'istruzione, Annamaria Palmieri, "le richieste arrivano minuto per minuto". Nessuna scuola è rimasta chiusa. Criticità per assenza di sedie e banchi all'istituto comprensivo Madonna Assunta. Sono in fase di aggiudicazione gare per 7 milioni, a valere sul Patto per Napoli, per lavori che riguardano cornicioni, palestre, solai, di 60 istituti scolastici.

"Tra settembre e novembre - assicura Palmieri - apriamo nuovi nidi, con il resto dei fondi Pac, sia in una scuola al Vomero sia alla Basile nel Rione Traiano". Il servizio mensa, infine, partirà il prossimo 1 ottobre.