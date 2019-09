11/9: Cerimonia in base NSA a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - L'anniversario dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York è stato ricordato nella base di Napoli della "U.S. Naval Support Activity", la Marina Militare degli Stati Uniti.

Un picchetto d'onore di militari si è schierato sul piazzale della base davanti alle bandiere americana ed italiana a mezz'asta, mentre la banda del Naval Command Europe eseguiva il silenzio fuori ordinanza. Una corona di fiori è stata collocata davanti alle bandiere. Poi il Cappellano della base ha letto una preghiera per le vittime.

"Uniti siamo più forti e la nostra partnership con gli italiani che ci ospitano, con gli amici e con gli alleati è il nostro punto di forza contro tutte le avversità", ha scritto il Comandante della base, Capitano Todd Abrahamson, in un messaggio al personale militare e civile della base.

I "chief", sottoufficiali di Marina neo-promossi, hanno letto brani di cronaca della giornata dell'11 Settembre 2001 in un clima di forte commozione.