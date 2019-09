Regione a studenti, difendete l'ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 9 SET - Un invito alla competizione, al dialogo, all'ascolto di chi è più indietro ma un invito anche al rispetto dell'ambiente e al lancio di una sfida che vada in tale direzione. C'è tutto questo nella lettera che il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, e l'assessore all'Istruzione Lucia Fortini, hanno inviato in occasione dell'avvio dell'anno scolastico.

Viene rivolto un appello alle comunità scolastiche, affinché "rappresentino una leva consapevole del cambiamento nei comportamenti e nelle scelte della collettività in difesa dell'ambiente diventando, al fianco delle istituzioni locali, monito per le nazioni e l'intera comunità mondiale". Ma c'è anche un impegno da parte della Regione "a donare un albero per ogni istituto scolastico" e a fare "ancora una volta la sua parte in termini di sostenibilità, umanità, solidarietà".