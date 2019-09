Incidenti stradali, tre morti

(ANSA) - CASERTA, 9 SET - Tre persone, originarie dell'Africa, sono morte in un incidente avvenuto nelle prime ore di oggi a Castel Volturno (Caserta), lungo la statale Domiziana.

I tre stranieri viaggiavano a bordo di un'auto, condotta da un loro amico che è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato alla clinica Pineta Grande. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale sembra che non ci sia stato alcun impatto con un altro veicolo. La macchina, sulla quale viaggiavano i quattro, è finita fuori strada. In corso le verifiche per stabilire le cause dell'incidente.