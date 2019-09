Bimbo investito mentre attraversa, morto

Un bambino di 7 anni e mezzo è morto questa notte all'ospedale Santobono di Napoli, dove era arrivato nella tarda serata di ieri dopo essere stato investito da un'auto a Pietravairano, nel Casertano. Il piccolo, secondo quanto accertato dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Capua, era in compagnia di un parente mentre attraversava una strada nei pressi del cimitero di Pietravairano; improvvisamente è sbucata un'auto condotta da una donna che lo ha centrato in pieno. Forse la donna stava sorpassando una vettura ferma, per cui potrebbe non aver visto il bimbo che attraversava.