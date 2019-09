Verdi 'grazie Torino'

(ANSA) - TORINO, 6 SET - "Cairo non ha mai mollato, neanche quando sembrava impossibile: lo ringrazio e ora voglio riconquistare la Nazionale". Simone Verdi spiega così il suo ritorno al Torino, dopo l'esperienza al Napoli, dove non è riuscito a trovare la continuità sperata.

"Inutile parlare di obiettivi individuali se non si pensa a raggiungere obiettivi collettivi - aggiunge l'attaccante, l'acquisto più caro della storia del Torino -. Chiaramente punto a tornare in Nazionale ma serve un determinato tipo di prestazione da parte del Torino e da parte mia: tutto passa dal quotidiano, dagli allenamenti e da quello che riuscirò a fare la domenica in campo". Un acquisto voluto fortemente anche da Mazzarri, che ha finalmente il calciatore capace di giocare tra le linee: "Abbiamo parlato ieri una mezz'oretta prima dell'allenamento. Mi ha fatto vedere quello che vuole e il nostro gioco. Che numericamente si chiama 3-4-3, ma i numeri lasciano il tempo che trovano: abbiamo tante opportunità".