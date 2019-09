Nino D'Angelo lascia direzione Trianon

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - Nino D'Angelo lascia la direzione artistica del teatro Trianon-Viviani, e in un post su Facebook traccia un bilancio della sua esperienza.

"Me ne vado lasciando un teatro che funziona, ristrutturato in gran parte, risanato nei conti. Un teatro che ha cercato di dialogare con le anime più diverse della scena culturale non solo napoletana, con quella popolare ma anche con quella d'autore. Un teatro di produzione e di accoglienza per i generi più diversi, che ha raggiunto l'obbiettivo di un' offerta ampia e varia, a portata di tutti. Un teatro che si è sforzato di ascoltare anche la grande richiesta di formazione e di visibilità che i tanti talenti della città esprimono e meritano.

Ciao e grazie popolo di Forcella! Continuate a voler bene al Teatro del popolo, a fare scudo con la vostra vicinanza all'arroganza, al malaffare, alla criminalità, alla distrazione dei potenti, al razzismo e alle discriminazioni di ogni tipo".