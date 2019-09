Accoltellato da cognato, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 5 SET - Un giovane di 29 anni è stato ferito con una coltellata nel corso di una lite scoppiata per futili motivi in un appartamento al Rione Traiano, a Napoli, avvenuta poco dopo le 12.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Bagnoli, intervenuti sul posto, il 29 enne, che ha sua, è stato colpito all' addome dal cognato, che poi è fuggito.

I due litiganti hanno entrambe precedenti denunce a carico.

Trasportato all' Ospedale San Paolo, il ferito viene sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi dei medici è riservata.

L' accoltellatore è stato identificato dai Carabinieri, ma è al momento irreperibile.