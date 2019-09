Fca: Regione sosterrà ristrutturazione

(ANSA) - NAPOLI, 4 SET - La Regione Campania ritiene gli stabilimenti FCA di Pomigliano d'Arco e Nola di rilevanza economica strategica per il territorio regionale ed accompagnerà i processi di riorganizzazione nell'ambito delle proprie competenze". Così l' assessore al lavoro Sonia Palmeri sulla proroga della cig per 4 mila 557 dipendenti di "Fca Italy s.p.a. Il programma di rilancio - afferma Palmeri - e' iniziato il 21 giugno 2018 quando Assessorato, FCA e sindacati hanno condiviso un complesso programma di riorganizzazione aziendale che prevedeva numerosi interventi, con tempistiche scadenzate e monitorate". "Nei prossimi 12 mesi- continua l' assessore - gli interventi strutturali previsti saranno ancora implementati per accogliere le nuove produzioni: la nuova versione "ibrida" del modello Panda ed un nuovo modello Premium del segmento C-UV.

Verranno quindi realizzate nuove linee di montaggio, nuovo assetto logistico, nuovi magazzini, nuove strutture tecnologiche,revamping degli impianti di stampaggio lamiera esistenti ecc".