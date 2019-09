Immigrato accoltella connazionale, preso

(ANSA) - NAPOLI, 3 SET - Un immigrato del Marocco di 41 anni, che era detenuto agli arresti domiciliari ha tentato di uccidere a coltellate un connazionale in un' abitazione di Eboli (Salerno).

E' accaduto poco prima delle 5 in via Riccardo Romano.

Nell' abitazione del 41 enne, che era ai domiciliari per rapina e violenza privata - secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri - si trovava illegalmente un connazionale, che l' uomo ha aggredito vibrandogli diverse coltellate, una delle quali all' arcata oculare destra ed una al collo.

I Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno bloccato il 41 enne, che è stato arrestato con l' accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere.