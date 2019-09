Platini, Juve-Napoli bellissima

(ANSA) - TORINO, 2 SET - "Ero allo stadio sabato sera: la Juventus quando è in forma è fortissima. Poi c'è stato un calo, ma mi sono divertito". Così Michel Platini, ex numero 10 della Juventus ed ex presidente Uefa, a margine della Golf Cup del Royal Park i Roveri, organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro per raccogliere fondi contro la Sla e il cancro: "Mi è piaciuto il gol di Higuain, come ha giocato Khedira ma le difese non sono state buone - ha aggiunto Platini -. Il Napoli ha giocato bene a pallone, da francese mi sono divertito per il 4-3, è stato bellissimo".