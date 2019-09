Turista colto da malore su nave crociera

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - Un turista colto da malore a bordo di una nave da crociera che si trovava nel golfo di Napoli è stato trasportato a terra da un mezzo della Capitaneria di porto.

L'operazione è avvenuta nella tarda serata di ieri. Alla sala operativa della Capitaneria è giunta una richiesta di soccorso dalla nave Celebrity Edge, battente bandiera maltese, in navigazione a circa 19 miglia dal porto di Napoli, per un passeggero di 56 anni, delle isole Mauritius, colpito da probabile principio di infarto. E' stata fatta uscita la motovedetta CP 890 (unita' classe 800 destinata al soccorso in mare) che, giunta nei pressi della nave da crociera nel frattempo avvicinatasi a circa 5 miglia dal porto, ha effettuato il trasbordo del crocierista. Poco prima di mezzanotte il paziente è giunto nel porto di Napoli ed affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato nella clinica Mediterranea dove è ora ricoverato. (ANSA).