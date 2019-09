Bufala Fest, torna trofeo Pulcinella

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - Folla anche ieri sera, malgrado il big match Juve-Napoli, nel grande Villaggio del Gusto sul Lungomare di Napoli, per il Bufala Fest con i suoi 50 stand di food, nei quali i prodotti della bufala e del bufalo sono assoluti protagonisti: mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati e seguiti anche gli spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking.

Oggi gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno premiato l'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" con questa motivazione: "per la capacità di fare squadra e per aver saputo unire l'inestimabile patrimonio di storia, di valori e di competenze insito in ognuna delle singole pizzerie associate".

Due iniziative animeranno la giornata di domani: il Trofeo Pulcinella (con 120 pizzaioli provenienti da tutto il mondo) e l'inizio dei workshop con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Sul Lungomare Caracciolo dalle ore 21:30 show con Marco Carta e Peppe Iodice.