Milik: Soffro a non esserci con la Juve

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - "Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!". Lo scrive, sui social, Arek Milik, la punta polacca del Napoli che non è stata convocata per la sfida di stasera contro la Juventus. Milik soffre per un problema muscolare agli adduttori e ormai da due settimane si allena a parte, seguendo un programma per tornare al 100% a disposizione di Carlo Ancelotti.