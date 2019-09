Calcio: Ancelotti "deluso,per un'ora non abbiamo fatto bene"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Non è stato un test positivo. Non abbiano fatto bene per tutta la prima ora, poi anche sul 3-0 siamo rimasti in partita e l'abbiamo raddrizzata. La gara poteva finire anche 3-3, non sarebbe cambiato il giudizio sulla prestazione del Napoli, che è negativa". Così l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta a Torino. "Sarei stato deluso anche se avessimo pareggiato - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Non cambia molto un punto in meno o in più. Avrei fatto le stesse considerazioni. Ora dobbiamo lavorare e ritrovare la forma migliore".

In merito ai sette gol subiti in due gare, il tecnico azzurro ha sottolineato che "la fase difensiva è un problema collettivo e di sacrifici. In questo momento bisogna sacrificarsi e lo stiamo facendo poco". (ANSA).