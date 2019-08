Vice Sarri: "Sta bene, oggi test per domani"

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Il percorso di guarigione di Maurizio Sarri "procede bene, oggi pomeriggio ci sarà un test e vediamo se riuscirà a presenziare sabato". Così il vice Giovanni Martusciello sulla possibilità che il tecnico sia all'Allianz Stadium nel big-match di domani contro il Napoli: "Sarri sta bene, è sempre stato presente alla Continassa in settimana non partecipando attivamente all'allenamento. Dopo l'ultimo esame ci si regolerà di conseguenza. Mi auguro che possa andare in panchina".