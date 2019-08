Star della musica a Sant'Antonio Abate

(ANSA) - SANT'ANTONIO ABATE (NAPOLI), 29 AGO - Giusy Ferreri, Carl Brave, Antonello Venditti: sono le star della terza edizione di End Summer Fest, il festival musicale in programma a Sant'Antonio Abate (Napoli) e che il prossimo fine settimana proporrà la sua terza edizione nell'area appositamente allestita a largo Sandro Pertini.

Ad organizzare l'evento, a ingresso gratuito per ognuna delle serata proposte, è l'associazione di promozione sociale Vivi80057, con il patrocinio del Comune di Sant'Antonio Abate.

Si parte giovedì 5 con Giusy Ferreri, venerdì 6 sarà la volta di Carl Brave e per chiudere sabato 7 settembre a salire sul palco sarà Antonello Venditti. Tutti i concerti sono in programma alle ore 21.30. La rassegna 2019 terminerà domenica 8 settembre con l'Holi Color Festival, anche in questo caso come per gli altri appuntamenti ad ingresso gratuito.