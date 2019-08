Koulibaly, sarà eccitante sfidare Genk

(ANSA) NAPOLI, 29 AGO - "La Champions League è unica. Ci aspettano partite difficili ma saremo pronti. Per me sarà eccitante sfidare il Genk".

Così Kalidou Koulibaly commenta sui social network il sorteggio del girone di Champions che vedrà il Napoli opposto a a Liverpool, Salisburgo e al Genk, ex squadra del difensore senegalese.