Detenuto fuggito:sono l'evaso, mi aiuti?

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - "Sono l'evaso, mi dai un passaggio?": Ha chiesto e ricevuto aiuto da un automobilista in piazza Nazionale (la stessa dove venne gravemente ferita la piccola Noemi) Robert Lisowski, il polacco quasi 32enne accusato di omicidio, fuggito in maniera rocambolesca domenica scorsa dal carcere napoletano di Poggioreale. La posizione di quell'uomo è al vaglio degli inquirenti che stanno indagando per procurata evasione. Ciononostante, però, le informazioni raccolte finora avallerebbero l'ipotesi che il polacco non sia stato aiutato, almeno nella fase finale della fuga. Il passaggio l'avrebbe ottenuto, lunedì, da una persona che, forse, ha agito solamente perché spinta da un eccesso di empatia. Dopo avergli dato un pò d'acqua lo ha accompagnato ai Camaldoli, da un sacerdote evangelico (circostanza di cui parla oggi Il Mattino) il quale, dopo essersi rifiutato di aiutarlo, ha avvertito le forze dell'ordine.