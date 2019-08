Imbarco per errore,dietrofront traghetto

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Sul traghetto in partenza da Napoli era diretto a Capri c'era anche una vettura diretta a Ischia: per questo la nave è tornata indietro accumulando un ritardo di 20 minuti rispetto alla tabella di marcia. Appena chiuso il portellone, a bordo della nave per Capri ci si è resi conto che era stata imbarcata una vettura diretta a Ischia di un residente nell'isola Verde. Non è stato possibile riaprire subito il portellone per consentire lo sbarco della vettura, vista la presenza in rada di una nave da crociera.

Pertanto il traghetto si è allontanato di poco eseguendo così la manovra in condizioni di sicurezza per poi ritornare indietro ed effettuare lo sbarco della vettura. Una vicenda che ha suscitato polemiche. In una nota il presidente di Federalberghi dell'isola di Capri, Sergio Gargiulo, "parla di vicenda assurda" perché "capresi che a sera tornano da lavoro e turisti che rientrano dalle escursioni costretti a ritardare il ritorno a casa o in hotel per porre rimedio all'errore di qualcuno.