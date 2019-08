Dietrofront traghetto in alto mare

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Il traghetto serale partito da Napoli e diretto a Capri è tornato indietro quando era già in alto mare, per consentire lo sbarco di alcuni passeggeri che si erano accorti di aver preso la nave sbagliata. Lo denuncia la Federalberghi Isola di Capri, parlando di "vergognoso episodio" che ha provocato un forte ritardo sulla tabella di marcia del traghetto.

"Secondo le testimonianze dei passeggeri il traghetto è partito dopo aver atteso una misteriosa auto di grossa cilindrata che si è presentata all'imbarco di Calata di Massa con quasi mezz'ora di ritardo. Questi passeggeri dell'ultima ora hanno capito di essere diretti verso l'isola sbagliata ed hanno chiesto, o preteso, di essere riportati a Napoli per provare a prendere un traghetto per Ischia", si legge nella nota dell'associazione.

"Siamo all'assurdo - commenta il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo - e quanto accaduto è la conferma che per le Compagnie di navigazione i cittadini isolani sono soggetti di serie B".