Wc per 'Uomini-Donne-Gay', via cartello

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - "Ma quale omofobia! Quel cartello è stato realizzato da un nostro amico gay". É la risposta del titolare del lido "Uskilla" di Ascea Marina, nel Cilento, dopo che l'associazione "Arcigay" di Salerno aveva denunciato la presenza nel lido di indicazioni per i servizi igienici con la dicitura "Uomini - Donne - Gay". Un'indicazione ritenuta discriminatoria e offensiva dall'Arcigay. "Quel cartello era lì da tre mesi, poi qualcuno ha deciso di farsi un po' di pubblicità e ha strumentalizzato la vicenda - prosegue il titolare del lido - E pensare che a realizzarlo è stato proprio un amico gay che riteneva discriminatorio il fatto che il solo bagno di cui dispone il nostro lido fosse riservato a uomini e donne. Così, goliardicamente, ha avuto l'idea di realizzare il cartello aggiungendo la dicitura 'Gay'. Era in piedi fino a ieri, poi abbiamo deciso di levarlo per non creare ulteriori polemiche.". Il sito dell'Arcigay di Salerno è tornato sulla vicenda oggi annunciando la rimozione del cartello.