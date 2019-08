Napoli, rapina e poi spari contro locale

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Prima sparano a terra per intimorire le vittime e poi le rapinano di 40 euro e del cellulare, un iphone: è successo a Napoli, all'alba di oggi. Ad entrare in azione, intorno alle 4, sono stati due giovani in sella a uno scooter, uno dei quali armato di pistola. Dopo avere messo a segno il colpo, in piazza del Carmine, ai danni di due persone (uno con piccolo precedenti) si sono recati in piazza Mercato per sparare e mandare in frantumi la porta blindata in vetro di una paninoteca, incuranti della presenza all'interno del locale di alcune persone, fortunatamente rimaste illese. Gli agenti della Polizia di Stato (commissariato Vicaria Mercato) che stanno indagando sull'accaduto, hanno trovato e repertato un bossolo in piazza Mercato. (ANSA).