Fallito colpo della banda del buco

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - La banda del buco è tornato in azione a Giugliano (Napoli) ma il colpo è fallito perché l'allarme è scattato in tempo. Nel mirino è finita un'agenzia bancaria del centro storico. I malviventi hanno desistito e si sono allontanati.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia per gli accertamenti del caso. Sembra che i ladri prima di dare l'ultimo colpo da un cunicolo che li portava all'interno hanno dato fuoco ad una batteria di fuochi di artificio molto probabilmente per coprire i rumori.

La scorsa settimana, sempre a Giugliano, un altro colpo della banda del buco è stato sventato. Anche in questo caso l'allarme è scattato in tempo. E per colmare il cunicolo scavato dai ladri è stato necessario l'impiego di svariati metri cubi di calcestruzzo.(ANSA).