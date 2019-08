Catturato il detenuto evaso da Poggioreale

Robert Lisowski, il polacco di 32 anni evaso ieri dal carcere napoletano di Poggioreale dove'era recluso con l'accusa di omicidio, è stato catturato dalla POlizia a corso Garibaldi a Napoli.

A fermare l'evaso sono stati gli agenti della Squadra Mobile. Gli investigatori ritenevano che l'uomo non fosse andato molto lontano dal carcere di Poggioreale e per questo avevano setacciato tutta la zona circostante ed, in particolar modo, quella della Stazione ferroviaria centrale. E' stato sorpreso al Corso Garibaldi e bloccato immediatamente. L'uomo è stato quindi condotto in Questura.