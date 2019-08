Fiamme su Domziana, bruciano i canneti

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Un vasto incendio sta interessando da qualche ora i canneti che costeggiano la statale Domitiana nella zona tra Licola e Varcaturo, in provincia di Napoli.

Lunghe lingue di fuoco si sono innalzate sui due lati della strada, visibili a distanza, che hanno creato tensioni e paure tra i residenti e costretto a chiudere al traffico veicolare la statale in quanto il fumo intenso e le fiamme impedivano agli automobilisti una corretta visuale. Il traffico è stato deviato per qualche ora sulle parallele di Licola mare e di Licola borgo. Sul posto sono intervenute alcune squadre di Vigili del Fuoco di Monterusciello, la Polizia Municipale di Pozzuoli e i Carabinieri Forestali. Le fiamme hanno lambito l'area del depuratore di Cuma, una scuola e la chiesa parrocchiale di Licola, oltre ad alcune abitazioni. Gli interventi tempestivi hanno evitato che attaccassero la zona abitata. Al momento la situazione è sotto controllo, anche se rimangono attivi alcuni focolai su più punti.