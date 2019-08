Fiamme a Monterusciello,traffico deviato

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 24 AGO - Un vasto incendio sta divampando da qualche ora in località Monterusciello a Pozzuoli, in provincia di Napoli: sul posto sono a lavoro alcune squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento Monterusciello. Le fiamme interessano un'area di macchia mediterranea ai piedi della collina di monte Gauro, che costeggia l'asse di collegamento di accesso al quartiere e il segmento viario Domiziana-Quarto. Per agevolare le operazioni di intervento il traffico veicolare è stato deviato sulle strade parallele che attraversano il quartiere. Indagini in corso per la natura del rogo, che sta sfiorando alcune abitazioni della zona, situazione, comunque, al momento sotto controllo. (ANSA).